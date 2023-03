I tifosi della Juve: «Vlahovic, tripletta alla Roma e cacciano Mourinho»

TORINO - La Juventus incontra il popolo bianconero: nell’allenamento aperto di questa mattina gli eroi del derby hanno firmato autografi e si sono messi in posa per i selfie con i tifosi presenti ai campi della Continassa. Da Vlahovic a Di Maria, da Bremer a Danilo, da Alex Sandro a Rabiot e al giovane Barrenechea, tutti in fila per soddisfare l’entusiasmo di piccoli e grandi. «Dai Vlahovic, domenica facci una tripletta così cacciamo Mourinho…» la richiesta di un tifoso al quale il bomber serbo riserva un sorriso. E proprio l’attaccante e il capitano si sono ripresentati in campo senza maglietta, regalata a qualche sostenitore.