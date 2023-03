Pagliuca e la Juve-Inter del ’98: “Tirai un pugno a Ceccarini”. Poi il retroscena su Lippi

TORINO - Uno degli episodi emblematici del derby d'Italia: il contatto in area della Juventus tra Iuliano e Ronaldo e quel rigore mancato per l'Inter del 26 aprile 1998. Al Delle Alpi in palio una grossa fetta di Scudetto con i nerazzurri che cadono sotto il colpo di Alessandro Del Piero che lancerà la vecchia signora verso il tricolore. Di quella giornata resta però il finimondo scatenato dal mancato fischio dell'arbitro Ceccarini nel duello tra l'attaccante brasiliano e il difensore bianconero, e proprio su quell'avvenimento è intervenuto Gianluca Pagliuca. L'ex portiere dell'Inter, in campo in quel pomeriggio torinese, è tornato a parlare dell'accaduto, senza peli sulla lingua.

Pagliuca e la Juve-Inter del ’98

"Cosa dissi a Ceccarini? Gli ho dato un pugno nel fianco. Meno male che non c'erano tutte le telecamere di oggi... Non so come, ma non si riesce a vedere: gli ho dato un pugno nel fianco, si è girato e mi ha detto: "Chi mi ha dato un pugno nel fianco? Chi è stato?", questo il racconto di Pagliuca di quel Juve-Inter. Poi l'ex portiere della Nazionale racconta anche un retroscena sul finale di partita non troppo sereno con l'allora allenatore della Juventus, Marcello Lippi: "Abbiamo beccato Lippi e siamo stati abbastanza pesanti. L'anno dopo, quando si vociferava che sarebbe arrivato Lippi all'Inter, io sono andato alla lavagna di Appiano Gentile e ho detto: "Il primo che va via è Pagliuca", e così accadde con il trasferimento al Bologna per fare spazio ad Angelo Peruzzi.