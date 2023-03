Juventus, il torello finisce con un doppio tunnel: la reazione di Pogba

TORINO - La Juventus si sta preparando al big match dell'Olimpico di domenica sera contro la Roma con obiettivo il 5° successo consecutivo in campionato. L'allenatore Massimiliano Allegri ha a disposizione quasi tutta la rosa con i rientri di Miretti e Locatelli (ancora indisponibili Milik e Kaio Jorge) con Paul Pogba che scalpita per poter tornare ancora in azione dopo il debutto stagionale durante il derby vinto per 4-2. Il centrocampista francese non ha mai perso la determinazione ed il buono spirito come testimoniano gli highlights degli allenamenti bianconeri: nell'ultima sessione l'ex United ha preso parte ad un doppio torello con in mezzo Chiesa e Vlahovic, durante l'esercizio prima Di Maria e successivamente Alex Sandro hanno beffato i due malcapitati trafiggendoli entrambi con un tunnel, soprattutto il brasiliano sul serbo con tanto di colpo di tacco. Pogba è impazzito dall'euforia iniziando ad urlare "Oh mio Dio!" correndo attorno ai compagni del torello e stringendoli la mano per poi finire schernendo Vlahovic in stile Nelson dei Simpson: "Ah ah!".