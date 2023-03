Roma-Juventus, i convocati di Allegri: De Sciglio out per infortunio

TORINO - Tutto pronto all'Olimpico per la super sfida tra la Roma e la Juventus che mette in palio punti importanti per la corsa all'Europa. Match dal grande fascino che gli uomini di Allegri si preparano ad affrontare dopo il successo nel derby contro il Torino, umore decisamente diverso in casa Roma, invece, dopo il ko contro la Cremonese. Per la sfida a Mourinho, il tecnico bianconero ha deciso di convocare 24 giocatori: assente dell'ultima ora De Sciglio, ko per un problema muscolare e quindi non a disposizione di Allegri.