De Ligt, Nagelsmann conquistato: "Al Bayern crescita eccezionale" VIDEO

Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, in conferenza stampa ha elogiato l'ex difensore bianconero De Ligt dopo la bellissima rete messa a segno ieri nel match vinto dai bavaresi contro lo Stoccarda: "Riguardo De Ligt, si, una crescita davvero eccezionale. L'aspetto che lo contraddistingue è la grinta, insieme alla sua voglia di difendere. E' più che all'altezza come difensore, si butta su ogni tiro. Poi sul fatto che oggi abbia segnato di nuovo, mi fa piacere oltre al fatto che si impegni sempre per segnare in allenamento, perchè è un difensore capace di andare a rete. Magari di solito segna in modo diverso ma sono contento che abbia segnato".