Roma-Juve, Allegri: "Kean ha chiesto scusa. Vlahovic? Buona partita"

ROMA - Dopo 4 vittorie consecutive la Juventus di Massimiliano Allegri è caduta all'Olimpico contro la Roma per 1-0 rallentando la rimonta per la zona Europa. Queste le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Sapevamo delle difficoltà, la Roma è una squadra scorbutica. Nel primo tempo potevamo fare di più, ma loro han corso molto. A fine primo tempo stavano un po’ mollando tra le linee, poi è venuto fuori questo gol in cui potevamo difendere meglio. Ma il calcio è questo. Potevamo fare meglio nelle occasioni fatte"