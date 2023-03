Rabiot e la Juventus: “Champions importante per il mio futuro”

Juventus, Rabiot sul futuro

A proposito della sua possibile permanenza a Torino, infatti, Rabiot ha spiegato che molto dipenderà dagli obiettivi che saranno raggiunti in questa stagione: "Se la qualificazione in Champions o no pesa nelle mie decisioni future? Certo, è una competizione importante ma possiamo raggiungerla con l’Europa League o con il campionato. Sì, comunque sarà un punto importante per il futuro".