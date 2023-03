Juventus-Friburgo, Sidiropoulos l'arbitro del match: c'è un precedente

Seconda volta con i bianconeri per il direttore di gara greco designato per l'andata dell'ottavo di Europa League. A Scharer la sfida tra Roma e Real Sociedad, Jorgji per la Fiorentina

07 . 03 . 2023 11:03 2 min JuventusRomaEuropa League

© Getty Images

