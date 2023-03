Serie A, gli squalificati: la decisione del giudice sportivo su Kean

Terminata la 25esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea riguardo ai calciatori squalificati per la prossima giornata di campionato. Moise Kean, dopo il rosso diretto in Roma-Juve, è stato squalificato per due giornate e multato con un'ammenda di 10.000 € per aver colpito, a gioco fermo, il difensore giallorosso Mancini, autore del gol vittoria della Roma. Sono stati squalificati, invece, per un turno Marusic (Lazio), Marchetti (Spezia), Reca (Spezia) e Cristante (Roma). Fermo anche Mario Rui (Napoli) che dovrà scontare ancora una gara per il rosso rimediato nel match contro l'Empoli.