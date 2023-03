Verso l'Europa League: qui si fa la Juve anti-Friburgo! Le ultime su Pogba

TORINO - Allenamento di rifinitura per la Juventus in vista dell’andata degli ottavi di Europa League, giovedì sera (ore 21) all’Allianz Stadium contro il Friburgo. In campo c'è anche Alex Sandro, che tuttavia ha svolto un lavoro differenziato a causa del problema muscolare accusato contro la Roma: a questo punto il brasiliano sembra destinato alla panchina, con il probabile ritorno di Leonardo Bonucci tra i titolari in difesa insieme con Danilo e Bremer.