Juve-Friburgo, Locatelli: "Di Maria un fenomeno, io devo segnare di più"

TORINO - "Miglior partita della stagione? Siamo solo 1-0, oggi è stato il primo tempo. Dovremo andare su e fare una grande partita, perché l'1-0 può non bastare. Dobbiamo mettere in ogni partita questa intensità, siamo sulla strada giusta". Al termine di Juventus-Friburgo, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e vinto di misura dai bianconeri, Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Dazn.