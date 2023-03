Locatelli papà: il post di Thessa e gli auguri della Juventus

TORINO - Manuel Locatelli è diventato papà per la prima volta: a dare l'annuncio della nascita del piccolo Theo è stata la bella compagna del centrocampista bianconera, Thessa Lacovich, giovane imprenditrice di origine costaricana. Per l'ex Milan, invece, la grandissima gioia arriva nel day after dell'importantissimo successo ottenuto all'Allianz Stadium di Torino nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo.