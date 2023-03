Juventus, la nuova prima maglia per la stagione 2023/24: tutti i dettagli

TORINO - Più zebra che mai. Dovrebbe presentarsi così in campo la Juventus nella prossima stagione, secondo l'ultima anticipazione della maglia home (ossia la principale) 2023-2024 postata dalla pagina specializzata "La maglia bianconera". Le strisce nere avranno colore pieno, al contrario di quanto avvenuto in questa stagione con il motivo a triangoli, ma avranno bordi non lineari per richiamare proprio il manto della zebra, da sempre animale associato alla Juve per i suoi colori.