L’opinione dell’avvocato Spallone: Quante contraddizioni a margine della nota

Dalle notizie di stampa, il documento - di cui il TAR del Lazio ha ordinato l’ostensibilità e il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di sospensione - risulta essere una comunicazione inviata dal Procuratore Federale al Presidente del Covisoc in risposta ad una sua precedente.

In questa comunicazione non vi è menzione della società Juventus, ma una descrizione dell’orientamento giurisprudenziale in tema di plusvalenze, con riferimento a casi precedenti di anni.

E’, dunque, ad un primo esame evidente l’irrilevanza di questo documento rispetto al noto contenzioso sportivo attualmente sottoposto al giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.

Alla luce di quanto sopra, permangono aperte due questioni.