Conte a Londra con la famiglia. Ma i tifosi lo rivogliono in Italia: "Torna!"

«Out and about in London», «In giro per Londra». Ancor meglio se in compagnia della sua signora, che evidentemente ha “approfittato” di uno dei rari momenti di svago per fare una puntatina oltre Manica. Protagonisti, come spiega un post sul profilo social ufficiale del tecnico del Tottenham, Antonio Conte e la sua Elisabetta, che con la piccola (ormai adolescente) Vittoria vive in Italia, a Torino. Così anche una toccata e fuga nella City può fare notizia, portando con sé la fresca soddisfazione del ritorno degli Spurs al successo in Premier League contro il Nottingham Forest, pochi giorni dopo l’eliminazione in Champions League, maturata per “colpa” del Milan di Stefano Pioli.

L’Italia nel destino? Ecco come un’immagine di famiglia diventa occasione per trattare d’altro, ad esempio per ricordare ancora una volta quanto dichiarato dallo stesso Conte: «Mi manca l’Italia, all’estero non resterò a lungo». La nostalgia del nostro Paese è evidente e chi conosce da vicino l’ex capitano e allenatore della Juventus, nonché l’ultimo tecnico che ha portato lo scudetto in casa Inter, è pronto a giurarlo: altro che un amore di facciata, Antonio in Italia vuole tornare sul serio. E mentre radiomercato continua ad accostare il salentino alla Roma, in caso di addio di José Mourinho, e all’Inter, se Simone Inzaghi non proseguirà la sua avventura in nerazzurro per manifesta mancanza di risultati, i commenti postati in calce alla foto di Conte e signora fanno capire molto. Mettiamola così: indicano una sorta di tendenza del sentimento popolare, soprattutto nero e azzurro, ma non solo.

«Senza di te non andremo lontano» Qualche esempio per rendere l’idea: «Torna all’Inter», scrive Ibraelarab; «Torna e prendili tutti a calci», tuona Spicolo. Che quest’ultimo abbia esagerato o meno, sta di fatto che dalla maggior parte dei commenti traspare meno collera, ma la stessa sicurezza. Per la serie: se Antonio torna all’Inter, magari l’Inter torna vincente. «Mister! Quando torni?», verga Mirko_amstaff. «Per favore mister, torna», by Mario_Pala. Oppure: «Antò, torna all’Inter» di Marco98rossi. Risulta, almeno finora, che la Juventus nel caso si separi da Massimiliano Allegri non stia pensando a un Conte bis, ma ciò non toglie che qualche tifoso bianconero si sia espresso così: «Senza di te non andremo lontano, Antonio Conte il nostro capitano!». Parola di Idall8. O ancora: «La Juve ti aspetta», di Peppe_Raia. Conte, raccontano le cronache inglesi, non resterà al Tottenham, cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione 2024. Se andasse via, di sicuro gli piacerebbe lasciare gli Spurs qualificati alla prossima Champions. Ma all’ambizioso Antonio non può bastare…

