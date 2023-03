Dalla Samp al Friburgo, aspettando l'Inter: i giorni bollenti della Juve

TORINO - Con le avversarie che puntano all’Europa ingolfate in questo ventiseiesimo turno di campionato, la Juventus guarda alla Samp ultima in classifica con una motivazione extra. Quella di poter rosicchiare punti alla Lazio, solo un pari col Bologna, all’Atalanta, sconfitta a Napoli, all’Inter, ko in casa dello Spezia e alla Roma battuta dal Sassuolo. Il tutto al netto del posticipo del Milan. Dunque Allegri chiede alla sua Juventus di spingere sull’acceleratore per avvicinare la concorrenza in attesa di vedere se il meno 15 verrà annullato dal Collegio di garanzia intorno a Pasqua.

Verso la Germania

Ma questa è anche la settimana di Friburgo-Juventus, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Una sfida cui parteciperà di sicuro Angel Di Maria, con qualche dubbio che ancora circonda la figura di Federico Chiesa. Ma conoscendo l'ex viola, farà di tutto per non mancare quello che ad ora è l'appuntamento dell'annata, con le porte dei quarti che possono spalancarsi davanti alla Juve. L'Europa League, il successo finale in Europa League, è il pass più immediato per accedere alla Champions 2023-2024, anche se in campionato i bianconeri non molleranno fino alla fine.