Juve-Sampdoria, Perin come Allegri: "Siamo secondi in classifica"

TORINO - Allo Stadium arriva la Sampdoria di Stankovic in cerca di disperati punti per provare a centrare il miracolo salvezza, la Juventus non può sbagliare per rimanere in carreggiata nella corsa verso l'Europa. A pochi minuti dal fischio d'inizio è Mattia Perin ad analizzare la sfida contro i doriani ai microfoni di Dazn, un mezzo derby per il portiere bianconero che nella sua carriera ha a lungo difeso i pali del Genoa.

Perin come Allegri: "Siamo secondi in classifica"

Questo il pensiero di Perin, chiamato in causa sulla gara e sulla situazione di classifica della Juventus: "La penso come Allegri, perchè purtroppo quello che dice la classifica non è così, perchè abbiamo dei punti di penalizzazione, per quello che abbiamo fatto noi in campo... perchè alla fine pensiamo che il frutto dell'allenamento settimanale è arrivare alla partita, c'è una classifica che dice come ti stai comportando durante l'anno. Come le pagelle per chi va a scuola, e per noi, dentro lo spogliatoio, la classifica è come dice il mister, siamo secondi in classifica. Dobbiamo continuare a vederla così perchè ci stimola da morire questa cosa del vederci lì e appunto oggi è una partita da non sbagliare".