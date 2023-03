Bremer, problema in Juve-Samp: Allegri lo toglie nel finale

Juventus in ansia per le condizioni di Gleison Bremer, autore del gol del vantaggio nella vittoria per 4-2 contro la Sampdoria. Il difensore brasiliano, nel tentativo di saltare per respingere una palla lunga, scivola ma con la gamba che resta ferma: l'azione prosegue e dopo qualche secondo, l'ex granata si accascia a terra richiamando l'attenzione della panchina. Bremer comunque esce sulle sue gambe, visibilmente dolorante, sostituito da Rugani all'84° minuto di gioco.