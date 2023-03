Juve-Samp, la moviola: Rabiot, braccio o petto?

Ci starebbe il giallo al 23’ per il calcio di Rincon a Miretti, che lo supera puntando verso la trequarti blucerchiata. Rimandato al 39’, quando il venezuelano in scivolata e in ritardo atterra Danilo: diffidato, salterà Samp-Verona . Al 43’ Vlahovic va a terra dopo un contatto con Turk , uscito a vuoto perché Nuytinck aveva già respinto il pallone, e protesta: quando avviene il contatto però il portiere è già a terra e sembra più il bianconero ad andargli addosso, cambiando direzione per inseguire il pallone respinto dal difensore. Qualche dubbio resta, ma la decisione di lasciar correre appare tutto sommato giusta, considerato anche che la palla era ormai fuori dall’area. Eccessivo il giallo a Fagioli al 13’ st , fallo dubbio su Djuricic.

Il gol di Rabiot

Al 20’ la Samp protesta sul gol di Rabiot, chiedendo un fallo di mano al momento del controllo: le immagini mostrate in tv non chiariscono se il tocco è col petto o col braccio e il var non avendo certezze non richiama Prontera, confermando la decisione del campo. Al 22’ giusto il rigore per la Juve: fallo netto di Augello su Cuadrado. Al 29’ ammonito per proteste Locatelli, che effettivamente non aveva commesso il fallo fischiatogli.