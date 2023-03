Il tifo Juve di Masterchef: da Hue a Bubu, ciao Cannavacciuolo!

All' Allianz Stadium per assistere alla partita Juventus-Sampdoria (che si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 4-2) domenica 12 marzo c'erano anche alcuni ex concorrenti di MasterChef 12 . Roberto , Bubu , Hue , Nicola e Lavinia tifosi juventini hanno assistito alla partita e inviato un simpatico e sarcastico saluto via social.

Il messaggio a Cannavacciuolo

Attraverso una Instagram story condivisa sul profilo di Lavinia e degli altri ragazzi presenti così come sull'account ufficiale della Juventus, il gruppo di aspiranti chef ha inviato un messaggio ad uno dei giudici del programma: "Ciao Chef, siamo allo stadio", quindi hanno concluso urlando: "Forza Juve!". Il messaggio è per Antonino Cannavacciuolo, giudice del programma insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Effettivamente il loro tifo ha portato fortuna ai bianconeri che hanno concluso la serata portando a casa una favolosa vittoria. Un messaggio non a caso quello degli ex concorrenti, che non avevano mai fatto mistero del tifo per la Juve, tanto da aver intavolato una simpatica gag durante il talent con lo chef campano tifoso del Napoli.