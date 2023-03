Juve, Di Maria festeggia e i tifosi in coro gli chiedono di restare

TORINO - La tripletta a casa del Nantes agli ottavi e il gol partita (1-0) nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Friburgo hanno definitivamente fatto sbocciare l'amore dei tifosi della Juventus verso Angel Di Maria. L'argentino, assente in campionato, ha voluto celebrare il successo con la Samp e caricare il popolo bianconero in vista della sfida di ritorno contro i tedeschi (giovedì ore 18:45) pubblicando sui social proprio la foto della sua esultanza allo Stadium usando le emoji dei cuori bianco e nero. Il rinnovo di contratto dell'ex Paris Saint-Germain è uno dei temi caldi del mercato bianconero e i tifosi hanno le idee chiare: "Rinnova Fideo, ti prego" o "Angel sei indispensabile per noi, sei la luce della squadra" fino a "Rimani grande giocatore" e alla dichiarazione d'amore "Ti amo Angel, rimani per favore".