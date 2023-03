Juve, Pogba si aggrappa alla fede: il messaggio dopo l'infortunio

Un nuovo messaggio sui social è stato pubblicato da Paul Pogba sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il centrocampista francese, infortunatosi ieri nella rifinitura mattutina mentre calciava le punizioni, ha postato una sua immagine in bianco e nero, in cui guarda in basso mentre esce dal campo, accompagnata dalla frase: "Allah non appesantisce un'anima oltre ciò che può sopportare". Lo stato d'animo del francese, dopo l'ennesima ricaduta stagionale, è chiaro e mostra tutta la sua insofferenza: non resta che aggrapparsi alla fede come recita anche l'hashtag #alhamdulillah (Sia lode ad Allah).