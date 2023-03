Rabiot, con la Juve non è finita qui. E Pogba...

TORINO - Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, ma per Adrien Rabiot sono gli ultimi mesi alla Juventus, a meno che… Già, perché il rinnovo sarà in salita, ma questo non impedirà al club bianconero quantomeno di provarci. E non è detto che da parte del diretto interessato ci sia una chiusura totale. Perché Rabiot non è soltanto uno dei centrocampisti più prolifici della Serie A e più in generale in Europa, ma è anche un pilastro della squadra di Massimiliano Allegri e un elemento apprezzato all’interno dello spogliatoio. Adrien si trova bene a Torino e non ne ha mai fatto mistero: sembrano lontani i tempi in cui sembrava a un passo dal Manchester United, ad agosto, prima della scelta del francese di restare a Torino, entrando nell’ultimo anno di contratto in bianconero.