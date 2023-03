Friburgo-Juventus, Di Maria non si allena in gruppo

TORINO - Bremer, Chiesa e Miretti a parte, Di Maria ha fatto qualche corsetta prima dell’allenamento e poi è rientrato, Bonucci non si è neppure visto in campo. Nella rifinitura in vista della sfida di ritorno negli ottavi di Europa League contro il Friburgo c’è una Juventus in emergenza visto che rischia di volare in Germania (partenza fissata alle 16.30) senza il suo uomo migliore, il campione argentino, colui che con un’incornata ha suggellato la vittoria nell’andata.