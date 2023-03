Friburgo-Juventus, i convocati: Di Maria e Chiesa ci sono, Bonucci out

La Juventus vuole dare continuità di vittorie anche in Europa. Dopo il bel successo contro la Sampdoria per 4-2 in Serie A, la squadra di Allegri affronta il Friburgo nel ritorno degli ottavi di Europa League in seguito all’1-0 dell’andata all’Allianz Stadium firmato Di Maria. I bianconeri hanno diramato la lista ufficiale dei convocati: il tecnico bianconero, che parlerà in conferenza alle 19:15, oltre a Pogba non potrà contare su Bonucci ma avrà a disposizione Di Maria e Chiesa.