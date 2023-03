Juve, Allegri: "Chiesa e Vlahovic in condizione, bel segnale per l'Inter"

Friburgo-Juve, Allegri su Vlahovic e Chiesa

Su Vlahovic: “Sono contento per lui sotto l’aspetto psicologico, ma noi non possiamo fare un secondo tempo così con errori tecnici e di scelta, non va bene. Comunque, avere Dusan e Chiesa in condizione è un bel segnale (in vista dell'Inter, in programma domenica sera, ndr), ma io devo vedere la prestazione della squadra. Abbiamo rischiato troppe volte e questo non deve succedere”, le parole di Massimiliano Allegri.