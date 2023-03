Juventus, dopo Friburgo testa all'Inter: quando parla Allegri

Juventus subito al lavoro dopo la vittoria in casa del Friburgo in Europa League . La squadra di Allegri è rientrata nella notte della Germania e in tarda mattina si è subito ritrovata alla Continassa . I bianconeri si preparano per la prossima partita di campionato: la sfida di Milano di domenica sera contro l’Inter .

Juventus, l'allenamento di oggi e la conferenza di Allegri

Come riporta il club bianconero sul sito ufficiale: "Durante l’allenamento la Juve ha conosciuto la sua prossima avversaria in Europa League, lo Sporting CP, ma adesso il focus è interamente sul campionato". Oggi i ragazzi di Allegri si sono divisi: scarico in palestra per chi è stato maggiormente sollecitato ieri sera, torelli e partitella in campo per il resto del gruppo. Domani, alla vigilia della sfida in casa dell'Inter, Allegri parlerà in conferenza stampa alle 12 all’Allianz Stadium. Poi, allenamento e partenza per Milano.