Inter-Juve, Onana a terra: gomitata di...Lukaku!

MILANO - Riparte con la Juventus in vantaggio il secondo tempo del derby d'Italia con la rete di Kostic a ferire la difesa dell'Inter. Al 54', su croner dell'esterno serbo, è curioso quanto accade nell'area nerazzura: sul cross dalla bandierina del numero 17 bianconero è spericolata l'uscita alta di Onana che va a scontrarsi con l'intervento difensivo di Lukaku. Ad avere la peggio è proprio il portiere camurenense che prende una gomitata al volto dal compagno di squadra, per restare in campo è stato necessario l'intervento dello staff medico dalla panchina.