Inter-Juve, Gatti come Chiellini: salva su Dumfries ed esulta FOTO

“Mi hai ricordato la personalità e l’anticipo del miglior Chiellini” - ha scritto un tifoso sotto l’ultimo post pubblicato da Gatti su Instagram post Inter - Juve . Un commento che va per la maggiore e che ha messo d’ accordo molti juventini sulla prestazione del centrale bianconero. Prima contro il Friburgo , ieri sera contro l’ Inter : due partite consecutive da titolare per Gatti che ha giganteggiato in difesa, ricordando appunto Giorgione Chiellini . Non solo per la stazza fisica, ma per la lucidità e la grinta con cui ha fermato gli attacchi di Lautaro e Lukaku .

Gatti e l’esultanza alla Chiellini

Ha combattuto per tutta la partita, colpo su colpo, e a fine gara è stato elogiato anche da un altro ex muro bianconero, Andrea Barzagli che ai microfoni di Dazn ha sottolineato : “Non fa passare nessuno e gioca con grande personalità”. E davvero non ha fatto passare nessuno, riuscendo addirittura a salvare un gol. Nel secondo tempo non è sfuggito ai più attenti il salvataggio sul tiro cross di Dumfries e la successiva esultanza: pugno chiuso e grido di soddisfazione, proprio un po’ come Chiellini. La crescita di Gatti è sotto gli occhi di tutti, anche a quelli di Allegri che gli ha dato fiducia prima in Europa League e poi in campionato.