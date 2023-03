Padovano: Osimhen vale Haaland, Napoli da Champions. Vlahovic? Fortissimo

L'ex attaccante di Juventus e Napoli , Michele Padovano , è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nella rubrica Marte Sport Live. Padovano ha parlato soprattutto di Osimhen e Vlahovic : "Osimhen è un giocatore fantastico, in questo momento è sicuramente uno degli attaccanti più forti al mondo e in Europa, spero, per il bene del calcio italiano, che resti in serie A ma ne dubito fortemente, le sirene di altri club sono già entrate in azione. Osimhen più forte di Vlahovic? In questo momento sì, ma anche il serbo della Juventus è un grande attaccante, frenato dagli infortuni in questo campionato. Osimhen è uno dei più forti attaccanti al mondo anche perché è inserito in un contesto importante. Differenze con Haaland ? Secondo me Victor in questo momento è allo stesso livello del norvegese, attacca la profondità, ha imparato ad aiutare i compagni, è fortissimo di testa"

Padovano sul Napoli

"Il Napoli è una squadra che mi esalta, in questa stagione non si deve porre limiti perché può davvero battere chiunque, e per me questo vale anche per la Champions League. Io faccio un tifo sfrenato per il Napoli, perché è un vanto per l’Italia e per il calcio italiano per quello che fa in campo e per come gioca. Ci rappresenta in maniera egregia in Europa. Deve continuare su questa strada, ha un’autostima eccezionale, la squadra sta viaggiando al massimo dei giri, gioca a memoria".