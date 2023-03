Locatelli: Sogno Scudetto con la Juve. Ecco i miei idoli, a Gatti dico...

"Quando giochiamo la sera tardi, abbiamo adrenalina e andiamo a letto tardi. Vincere a San Siro contro di loro è ancora più bello, abbiamo fatto anche una grande partita. Vincerla così è stato bello. Sono felice di questo, è stata una vittoria importante e abbiamo avuto un atteggiamento perfetto. Dobbiamo ripartire da qua". Lo ha detto Manuel Locatelli parlando ai canali Twitch della Juventus. Il centrocampista bianconero ha spiegato: "Come racconto Inter-Juve a mio figlio? Spero che lui abbia la voglia di vedere quello che ha fatto il papà. Mi auguro che sia uno sportivo e abbia voglia di vedere la Juve. Gliela farò vedere sicuramente. Sarà difficile raccontare l’emozione, ma spero ci saranno altre partite. La nonna aiuterà, è super tifosa ma tutta la famiglia è così. È una responsabilità in più anche per loro".

Locatelli su Inter, Miretti e Fagioli Sulla partita vinta contro l'Inter: "Quella di ieri è stata una delle partite migliori di quest’anno. Sono riuscito a trovare subito la posizione, mi sono sentito importante per tutta la squadra. Quando entri in fiducia riesci a rendere meglio in tutte le partite. La continuità è il segreto di ogni stagione positiva". Su Miretti e Fagioli: "Ho parlato loro. Non è facile gestire tutte le cose in una grande squadra come la Juve alla loro età. Stan facendo un percorso corretto, la Juve li protegge. Ho detto loro di divertirsi, di essere spensierati. Non devono perdere l’entusiasmo che hanno, questo è il segreto. Impareranno a gestire tante cose, ma nessuno nasce maturo. Già stanno facendo passi da gigante". Poi, ha aggiunto: "Il gol? Mi manca tantissimo, sto cercando di arrivarci. Quest’anno ho un ruolo di equilibrio, ma è qualcosa che mi manca. Ma devo cercare di farlo, è un obiettivo che ho".

Su Gatti, foto con Lautaro e idoli Su Gatti: "Lui deve imparare a gestire la grinta. È talmente energico che a volte esagera, nello spogliatoio glielo diciamo. Capirà col tempo che deve gestirla questa energia. Gioca o non gioca va sempre a mille in allenamento, ragazzi così fanno bene alla squadra". Sulla foto con Lautaro pubblicata su Instagram Stories: "Mi piaceva come foto, poi sono cose che succedono sul campo. Lautaro è un grande giocatore, c’è rispetto e sono cose che si dicono sul prato verde. Finita la partita finisce tutto". Poi, ha rivelato i suoi idoli: "Del Piero è il simbolo della Juve, come lui anche Pavel, Buffon. Sono gli storici che guardi sempre. Poi Pirlo per il ruolo, ma un altro che sto conoscendo per bene è Pessotto. È un grande, mi sta insegnando tutti i trucchi. Si veste sempre in giacca e cravatta e io lo stuzzico quando non la mette. Senza dimenticare Chiellini e Bonucci, che sono la dimostrazione della juventinità oggi".

