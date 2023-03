Amauri, ex attaccante di Juventus, Chievo, Palermo e nuovo produttore di vini, ha regalato a Ronaldinho un vino speciale in occasione del suo compleanno. Il brasiliano ex Barcellona e Milan ha spento 43 candeline ed ha ricevuto dall'ex bianconero un vino primitivo con il marchio R10. Amauri ha lanciato sul mercato il suo vino lo scorso anno, con il suo nome e il suo volto incisi sulle etichette delle bottiglie.