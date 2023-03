Juve, Iling punta la prima da titolare col Verona

TORINO - Francia e Verona. Sulle ali delle grandi prestazioni sfoderate con la maglia dell’ Inghilterra Under 20 nelle vittorie per 2-0 sulla Germania (con doppietta) e per 4-2 sugli Stati Uniti, Samuel Iling Junior punta già due nuovi obiettivi. Il primo domani, martedì 28 marzo, in un’altra classica del calcio europeo contro i pari età della Francia. Poi rientrerà a Torino per prepararsi a centrare il secondo.

Doppio assist

Secondo obiettivo che come detto ha i colori gialloblù del Verona, atteso all’Allianz Stadium sabato 1 aprile alle 20.45. Una sfida in cui il diciannovenne esterno inglese, una delle rivelazioni della stagione con le sue accelerazioni e i suoi dribbling, punta a conquistarsi la prima apparizione tra i titolari in campionato, sfruttando un doppio assist. Il primo glielo offre il calendario, che colloca il confronto tra la Juve e la squadra di Zaffaroni tre giorni prima dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma sempre allo Stadium il 4 aprile: senza snobbare né il campionato né il Verona, Allegri qualche ragionamento sul turnover dovrà farlo. Il secondo assist a Iling lo offre lo specialista del settore Filip Kostic: che in questo caso ne avrebbe fatto volentieri a meno, visto che l’assist in questione è la sua infiammazione a un tendine d’Achille. Che non preoccupa, ma unita alla citata vicinanza col Derby d’Italia e di Coppa Italia probabilmente ne consiglierà il riposo contro il Verona. Iling scalda il motore, ma prima c’è la Francia.