La Juve torna in campo: Miretti e Alex Sandro in gruppo puntano il Verona

TORINO - "Inizia la settimana che porterà al ritorno in campo della Prima Squadra dopo la sosta per le Nazionali. Sabato si gioca all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. Dopo alcuni giorni di riposo, oggi il gruppo si è ritrovato alla Continassa, insieme ad alcuni ragazzi dell’Under 19 e a Bremer, rientrato dagli impegni con la Seleçao brasiliana". Così, sul proprio sito ufficiale, la Juventus informa che la rosa bianconera ha ripreso gli allenamenti al Jtc, in vista dell'impegno in campionato contro la formazione scaligera.