Federico Chiesa e Federico Gatti, insieme con le Women Lisa Boattin e Arianna Caruso, hanno partecipato stasera alla cena di Gala, organizzata dagli Juve Club Mottarone e Malpensa, a Baveno, sul Lago Maggiore, per raccogliere fondi in favore della Fondazione di Candiolo per la ricerca sul cancro. Chiesa è stato il più gettonato dai centinaia di tifosi presenti: bambini e ragazzi lo hanno circondato per un autografo e un selfie.