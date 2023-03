Zitta zitta rinasce l’ItalJuve. Prima squadra per italiani in campo

Né contro l'Inghilterra né contro Malta la Nazionale ha schierato un giocatore della Juve. A Napoli, peraltro, non ce n'era uno nemmeno in panchina. Una circostanza che non si ripeteva dal '94 quando, Sacchi ct, gli azzurri affrontarono l'Estonia senza bianconeri in campo. Al di là delle scelte di Mancini, è singolare come proprio in questo campionato, dopo 27 giornate nessuna squadra abbia schierato tanti calciatori italiani quanto la Juve. Lo dimostra la classifica dei minuti giocati: Locatelli 2.477, Fagioli 1.486, Miretti 1.244, Bonucci 1.208, Kean 1.192, De Sciglio 1.161, Perin 1.127, Gatti 993, Chiesa 645, Rugani 535.