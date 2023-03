Juve-Verona, da Porrini alla rovesciata di Schillaci: i gol più belli

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, torna la Serie A. La Juventus riceve il Verona per il 28° turno del massimo campionato italiano. I bianconeri hanno ottenuto 4 vittorie nelle ultime 5 giornate e vengono dalla vittoria sul campo dell'Inter mentre l'Hellas ha rimediato appena due unti nelle scorse 5 partite ed è terzultimo, in piena zona retrocessione. Juve e Verona si sono incontrate tante volte nel campionato di Serie A e, nei numerosi precedenti tra le due squadre a Torino, i bianconeri hanno realizzato diverse reti bellissime. Da Porrini alla rovesciata di Schillaci, ecco un video con i gol più belli realizzati dalla Juventus in casa contro l'Hellas.