Juve, tra Collegio di Garanzia e manovra stipendi: è gioco a incastri

TORINO- Più che un rebus, un puzzle. O un sudoku. Fatto di incastri, di date. E di numeri, ovviamente. Quelli dei giorni da segnare sul calendario, quelli dei punti da mettere o togliere in classifica. Con le strade battute dalle “giustizie” che si intrecciano, peraltro: quella ordinaria (tutto rimandato a maggio) e quella sportiva, che procede tra filone plusvalenze e filone ingaggi. Ci siamo quasi. Poi, per la carità, l’appendice amministrativa (ricorso al tar per danni, non è da escludere: ma qui siamo su un altro livello ancora). Ebbene, “sportivamente” parlando le indiscrezioni aumentano ed aiutano finalmente a delineare uno scenario un po’ più definito e chiaro (sia pure non necessariamente confortante). Già si sa - da metà marzo - che per ciò che riguarda il filone plusvalenze l’ultimo round sarà disputato il 19 aprile al Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni (si parte alle 14.30). Trattasi - lo ricordiamo - del terzo ed ultimo grado di giudizio della Giustizia Sportiva: si discuterà in merito al ricorso presentato dalla Juventus contro la sentenza della Corte d’Appello Figc che aveva inflitto la penalizzazione di 15 punti alla società e le inibizioni ai suoi dirigenti o ex dirigenti. E’ una sentenza legittima? Secondo i bianconeri, manco a dirlo, no. Il Collegio dovrà esprimersi in tal senso, dunque potrà accogliere le richieste dei ricorrenti in toto e quindi cancellare la penalizzazione della Juventus (e le inibizioni); oppure potrà respingere il ricorso e confermare la sentenza così com’è; infine potrebbe anche chiedere il rinvio alla Corte d’Appello della Figc per correggere eventuali vizi di forma (nel caso, si profilerebbe uno sconto di pena).