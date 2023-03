Juve Women, gioia Lenzini: il messaggio social dopo il rinnovo

La Juventus nei giorni scorsi ha prolungato il contratto a Martina Lenzini , difensore classe '98 e che con le Women ha totalizzato ben 66 partite in due stagioni. Un nuovo accordo fino al 2025 per un segnale di fiducia e stima da parte della società. La calciatrice ha voluto esprimere tutta la sua felicità con un post sui social.

Juve Women, il messaggio di Lenzini

Dopo il rinnovo Martina Lenzini ha voluto esprimere la sua gioia e i ringraziamenti attraverso un lungo messaggio con un post sui suoi social. "Sembra ieri che per la prima volta stringevo la mano al direttore Braghin, entravo a Vinovo (allora era la Sisport) e indossavo la maglia per cui tifo fin da piccola, ma tutto questo è già domani. Trofei conquistati, partite disputate, battaglie vinte… Tutto questo sembra ieri, ma è domani. Ci saranno altre battaglie, altre partite, altri trofei. Perchè la nostra storia continua, insieme. Grazie al direttore Braghin e alla società per la stima, alle mie compagne e ai tifosi che rendono tutto più speciale. Fino alla fine".