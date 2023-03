Juve-Verona, Allegri: “Chiesa non convocato”. Su Kostic, Di Maria e Pogba…

TORINO - Dopo la sosta delle nazionali è pronta a ripartire la Serie A con la Juventus chiamata all'impegno casalingo contro il Verona. Alla vigilia della sfida ai gialloblù di Zaffaroni, parla in conferenza stampa il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri che si prepara per rilanciare la rincorsa ad un posto in Europa della sua squadra. Subito concentrato sulla ripartenza Allegri: "Speriamo di ripartire bene, dopo le soste è sempre complicato. Veniamo da un periodo buono, ma bisogna avere attenzione per domani". Non si sbilancia sull'11 titolare il tecnico bianconero: "Alex Sandro è stato fermotre settimane, decido domani mattina tutta la formazione visto che abbiamo anche la Coppa Italia. Chiesa non è convocato, ha sempre questo fastidio, ha lavorato bene sotto al soglia del dolore, si lavora per averlo martedì. Vlahovic è tornato bene, Milik sta meglio, Kean lo stesso. Soulè ha fatto una buona partita a Milano, Di Maria è a disposizione. E' importante avere tutti, le sostituzioni saranno sempre più importanti, solo nel mese d'aprile abbiamo 9 partite e bisogna farne 58 in totale. Al momento non so dire quando sarà a disposizione Pogba, però sta lavorando e l'adduttore sta bene. Allenamento dopo allenamento vedremo".