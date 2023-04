Juve, tutto il mondo a Torino

TORINO - Raduno degli Juventus Club questa mattina alle Ogr di Torino. Oltre 330 presidenti, provenienti non soltanto dall’Italia e dall’Europa, ma da tutto il mondo, si sono dati appuntamento nell’ex officina ferroviaria, ora centro convegni, per l’incontro annuale. «Arrivo da Toronto - racconta Giampiero Groe, genitori calabresi emigrati in Nord America - e più volte all’anno vengo a Torino per seguire la mia amata Juventus».