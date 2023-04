Juventus-Verona, Elia Viviani allo Stadium: tifoso d’eccezione

La Juventus si appresta ad affrontare il Verona nel match valido per la 28ª giornata di Serie A. La formazione di Allegri vuole continuare la rincorsa all'Europa dopo la penalizzazione di 15 punti, in attesa di capire cosa accadrà con il ricorso, e per farlo questa sera potrà contare su un Allianz Stadium interamente sold out. Inoltre, allo stadio sarà presente anche un tifoso d'eccezione: il noto ciclista Elia Viviani infatti sosterrà la formazione bianconera dagli spalti. Tramite il profilo ufficiale della squadra su Twitter, Viviani ha registrato e pubblicato un video esclamando: "Forza Juve!".