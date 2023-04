Juventus-Verona, Kean gol e giallo: salterà la Lazio

TORINO - Serata agrodolce per Moise Kean: l'attaccante bianconero, infatti, ha sbloccato Juventus-Verona con la sua sesta rete in campionato ma, pochi minuti dopo, è stato ammonito da Marchetti. Un giallo pesante che lo costringerà a saltare il match in programma sabato prossimo alle 20.45 all'Olimpico contro la Lazio. Il numero 18, che aveva saltato le gare contro Sampdoria e Inter per la squalifica di due giornate rimediata per il calcio a Gianluca Mancini in Roma-Juventus, era diffidato pertanto non sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro i biancocelesti dell'ex Maurizio Sarri. Il centravanti italiano è alla quinta ammonizione (aveva ricevuto il giallo nei match contro Salernitana, Milan, Cremonese e Fiorentina), quindi parte la squalifica.