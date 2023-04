Juve-Verona, Szczesny: "-15? Possiamo andare comunque in Champions"

Dopo Kean e Allegri, anche Szczesny al termine di Juventus-Verona ha commentato la prestazione della squadra bianconera. Il portiere polacco ha dichiarato: "Il momento è buono, vincerne 7 delle ultime 8 è comunque un segnale molto positivo. Quella di stasera magari non era una partita bellissima da vedere, non abbiamo brillato, ma dopo la sosta le partite sono sempre pericolose e conta portare a casa i tre punti. Siamo contenti del risultato, un po' meno della prestazione". Poi una battuta sulla possibilità di lavorare come commentatore al termine della sua carriera da calciatore: "Con tutto il rispetto non mi ci vedo. Il mio migliore amico nel calcio mi ha detto che il suo obiettivo è guadagnare abbastanza soldi per non tornare in tv a commentare le partite. La penso come lui…Non vi dico chi è, vi dico solo che gioca ancora in Arabia Saudita…".

Szczesny: "Per il mio compleanno spero che ci ridiano i 15 punti" Szczesny ha poi parlato dei prossimi impegni della Juve: "Il calendario è divertente e stimolante. Ci stiamo giocando tutte le competizioni, Coppa Italia ed Europa League sono belle occasioni per vincere un trofeo. In campionato abbiamo conquistato 59 punti, siamo a +9 dall’Inter. Martedì rigiochiamo contro di loro in semifinale ed è molto stimolante, non vediamo l’ora di affrontare questo mese molto importante. C’è anche il mio compleanno…Spero che per regalo ci ridiano i 15 punti. Comunque siamo sulla strada giusta per entrare in Champions League anche senza quelli”. Poi un commento su cosa preferirebbe vincere tra Coppa Italia ed Europa League: "Dovrei rispondere che sono importanti entrambi, ma vincere in Europa sarebbe bello anche se non è la Champions”.

Szczesny: "Rinnovo? Non mi vedo in un altro posto" Il portiere polacco ha parlato anche del suo rinnovo: "Io sono tranquillo, penso solo al campo, è vero che non mi vedo in un altro posto. Sono felice qui, mi stimola e non credo che giocherò in un altro club importante. Leader? Devo trovare l'equilibrio giusto, quello mentale per fare bene, quando sono troppo carico combino qualcosa".

