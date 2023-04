Juve-Verona, la moviola: Kean, giallo esagerato. E Duda su Di Maria...

Al 20’ Dawidowicz esagera nella trattenuta a Kean, talmente prolungata da fargli rischiare il giallo. Il bianconero però è spalle alla porta sulla trequarti ed è tutto sommato giusta la decisione dell’arbitro Marchetti di limitarsi a fischiare la punizione. Giusta anche al 35’, quando decide di fischiarla per il fallo al limite dell’area di Ceccherini su Milik . Al 37’ Milik allarga le braccia dopo un contatto in area con Dawidowicz su azione d’angolo: il gialloblù si aiuta un po’, ma non ci sono gli estremi per un rigore. Al 43’ ammonito Depaoli per proteste, dopo un intervento in scivolata su Gatti in cui forse non aveva toccato il bianconero, ma che era pericoloso e pertanto sanzionabile con una punizione . Diffidato, salterà la partita con il Sassuolo.

Juve-Verona, gli episodi della ripresa

Al 3’ del secondo tempo ci starebbe un giallo per Dawidowicz che a centrocampo interviene da dietro su Milik dopo che si era liberato del pallone. Marchetti concede il vantaggio (giustamente), ma avrebbe potuto comunque ammonire dopo il difensore. Cartellino giallo che l’arbitro mostra giustamente a Gaich al 13’, per un fallo in scivolata da dietro su Bremer che aveva già scaricato il pallone. Eccessivo invece il giallo a Kean un minuto dopo, che costerà al bianconero, diffidato, la squalifi ca nella sfida di sabato all’Olimpico contro la Lazio: giusto fischiare fallo per il suo pestone a Faraoni, ma stava cercando la palla e la punizione sarebbe stata sufficiente. Al 24’ invece Marchetti non solo non ammonisce Duda per fallo su Di Maria che puntava l’area di rigore, ma non fischia nemmeno la punizione, lasciando continuare l’azione che si sviluppa con un contropiede del Verona sventato da Szczesny in uscita. Fosse arrivato il gol sarebbe probabilmente intervenuto il var. Discussioni al 30’, quando De Sciglio ruba palla a Duda e fa partire un contropiede bianconero mentre c’è Magnani a terra: però erano stati i gialloblù a entrare in possesso del pallone dopo che Magnani era rimasto giù e non lo avevano messo fuori.