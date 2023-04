Juve, Del Piero e la standing ovation dello Stadium: il post diventa virale

TORINO - Una notte speciale all'Allianz Stadium per i tifosi bianconeri che hanno riabbracciato la leggenda della Juventus: Alessandro Del Piero. L'ex capitano, che non assisteva ad una partita della Juve in casa dalla sfida al Bologna dell'anno scorso, è stata inquadrato dalle telecamere nel corso del primo tempo del match contro il Verona e il pubblico presente è esploso riservando ad Alex un omaggio speciale. L'accoglienza dei tifosi è stata ovviamente caldissima: oltre a cantare il coro "C'è solo un capitano", i sostenitori bianconeri hanno voluto dedicargli una standing ovation.