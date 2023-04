Rabiot, gli auguri Juve: “Bon anniversaire, Cavallo Pazzo!”

Adrien Rabiot compie 28 anni e sul sito della Juventus arrivano gli auguri da parte della società bianconera. Comunque vada, sarà sicuramente una stagione da ricordare per il francese ex Psg, considerato, dati alla mano, il centrocampista più prolifico della squadra di Max Allegri. 33 partite giocate complessivamente tra campionato e coppe, 9 reti messe a segno e l'augurio di continuare su questa strada. Next stop: domani sera all'Allianz Stadium nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter!