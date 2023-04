Juve-Inter, Lukaku gol e espulsione: il gesto ai tifosi avversari

Nervosismo alle stelle al termine di Juventus-Inter. Il match d'andata delle semifinali di Coppa Italia all'Allianz Stadium è stato sbloccato dal gol di Juan Cuadrado all'83', a cui ha risposto Romelu Lukaku su calcio di rigore all'ultimo minuto dopo il fallo di mano di Bremer. Dopo aver realizzato il tiro dagli 11 metri, il belga, che era stato già ammonito in precedenza, ha sentito il bisogno di esultare in faccia ai tifosi bianconeri portandosi il dito sopra la bocca, come a zittire gli spettatori di casa. L'esultanza dell'attaccante di Inzaghi ha poi scatenato la reazione dei giocatori della Juve oltre ad essergli costato il secondo cartellino giallo e dunque l'espulsione. Il belga, dunque, non potrà partecipare al ritorno del 26 aprile al Meazza.