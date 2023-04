Juve-Inter, Perin: “Rissa? Colpa di chi esulta sotto i tifosi avversari”

TORINO - Mattia Perin ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'acceso finale dell'andata di Semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Dopo il rigore del pareggio finale (1-1) trasformato al 93' Lukaku ha esibito la sua esultanza (già vista con la maglia della Nazionale) sotto la curva bianconera in risposta ai cori razzisti ricevuti dal suo ingresso in campo dando, poi, vita ad un parapiglia che lo ha portato all'espulsione. Il portiere bianconero ha commentato così: "Finale di partita assolutamente non bello, dobbiamo essere i primi a dare l'esempio ma in queste partite è difficile frenarsi. È una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria, probabilmente non è stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo".