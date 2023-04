La Juventus caccia i razzisti: individuate le due persone responsabili

Juve bandisce dallo Stadium i due protagonisti dei cori razzisti

Inoltre, la Juventus avrebbe anche già deciso di bandirli dall'Allianz Stadium, applicando l''indice di gradimento': divieto a vita per il maggiorenne, di 10 anni per il minorenne. La società bianconera, poi, chiederà gli atti delle indagini di polizia per valutare l'eventuale ricorso contro la chiusura del primo anello della Tribuna Sud e le tre giornate di squalifica a Cuadrado.